Мир
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Студентов вузов и коллеждей Подмосковья переведут на дистанционку из-за COVID-19
Роспотребнадзор призвал усилить ограничения в пяти регионах из-за коронавируса
Отвергнутый женихом мужчина вышел замуж сам за себя
Возросло число погибших после устроенной солдатом бойни на аэродроме в Воронеже
Илья Резник захотел отсудить у сети детских садов 180 миллионов рублей
Найдено главное отличие в нарядах жены Байдена и Мелании Трамп
Москвичка внезапно умерла на борту вылетевшего из Крыма самолета
Фельдшер скорой обрушилась на врачей за отказ госпитализировать пенсионерку
Выжившая школьница рассказала на видео о смертельной вечеринке в Екатеринбурге
Новости партнеров

ВОЗ заявила о выходе пандемии COVID-19 за рамки «обычной чрезвычайной ситуации»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Мальгавко / Reuters

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о выходе пандемии коронавируса за рамки «обычной чрезвычайной ситуации». Об этом сообщает ТАСС.

«Мы привержены защите людей в условиях чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, но пандемия COVID-19 уже вышла за рамки просто чрезвычайной ситуации», — сказал руководитель ВОЗ. Он добавил, что ситуация с коронавирусом плохо отражается на борьбе с другими болезнями, например, желтой лихорадкой в Габоне и корью в Мексике.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович оценила ситуацию с коронавирусом в стране. По мнению Вуйнович, как будет развиваться ситуация дальше, сказать тяжело. Специалист напомнила, что число заболеваний коронавирусом, как и в других странах, растет. При этом Вуйнович отметила важность того, что Россия быстро наращивает тестирование граждан.

До этого ВОЗ призвала страны мира начать готовиться к новой пандемии. Согласно сообщению организации, страны с прочной инфраструктурой в плане подготовки к чрезвычайным ситуациям продемонстрировали способность быстро действовать для сдерживания и контроля распространения коронавируса.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России
ВОЗ призвала начать готовиться к новой пандемии
ВОЗ перечислила долгосрочные последствия от коронавируса