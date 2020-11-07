В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович оценила ситуацию с коронавирусом в стране. Ее слова в эфире телеканала «Россия 24» передает РИА Новости.

По мнению Вуйнович, как будет развиваться ситуация дальше, сказать тяжело. «Конечно, надо спросить национальных эпидемиологов, которые очень хорошо могут моделировать ситуацию», — отметила она, подчеркнув, что на пандемию можно влиять в любой момент.

Специалист напомнила, что число заболеваний коронавирусом, как и в других странах, растет. При этом Вуйнович отметила важность того, что Россия быстро наращивает тестирование граждан.

Ранее ВОЗ призвала страны мира начать готовиться к новой пандемии. Согласно сообщению организации, страны с прочной инфраструктурой в плане подготовки к чрезвычайным ситуациям продемонстрировали способность быстро действовать для сдерживания и контроля распространения коронавируса.