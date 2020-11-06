ВОЗ призвала начать готовиться к новой пандемии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны мира начать готовиться к новой пандемии. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ВОЗ, передает РИА Новости.

Согласно сообщению организации, страны с прочной инфраструктурой в плане подготовки к чрезвычайным ситуациям продемонстрировали способность быстро действовать для сдерживания и контроля распространения коронавируса.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус перечислил долгосрочные последствия для переболевших COVID-19. По его словам, эти последствия затрагивают важные системы организма. Глава ВОЗ пояснил, что речь идет о таких симптомах, как утомляемость, кашель, затруднения в дыхании, воспаления и поражения основных органов, включая легкие и сердце.