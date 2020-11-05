В ВОЗ предупредили о рисках сокращения карантина при контакте с заразившимися

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили о рисках сокращения карантина при контакте с заразившимися коронавирусом. Об этом заявила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове, ее слова приводит ТАСС.

По ее словам, сокращение продолжительности карантина с 14 до десяти или семи дней для контактировавших с носителями коронавируса, повышает риск передачи инфекции. Также Керкхове объяснила, что некоторые государства идут на такой шаг по экономическим и социальным причинам.

«Ряд стран решил сократить карантин до десяти и даже семи дней, а некоторые также ввели тестирование на десятый или седьмой день. Однако, если сократить карантин с 14 до десяти дней, вы потеряете около 13 процентов случаев, при которых симптомы разовьются по завершении этого периода, — предупредила она.

ВОЗ рекомендует 14-дневный карантин для всех, кто поддерживал контакты с заболевшими людьми. Эксперт напомнила, что позиция организации основана на продолжительности инкубационного периода, который составляет примерно от одного до 14 дней. При этом у большинства людей симптомы развиваются через 5-6 дней после инфицирования, однако существует возможность развития симптомов по истечении 14-дневного периода.

Ранее в ВОЗ предупредили россиян о тяжелой ситуации с коронавирусом. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что ситуация с коронавирусом в мире находится на критическом этапе и будет тяжелой в ближайшие несколько месяцев.