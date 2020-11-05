В США впервые выявили свыше 100 тысяч новых случаев коронавируса

В США впервые выявили свыше 100 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщает Washington Post.

За последние сутки в стране зафиксировали 104 004 новых случая COVID-19. Всего в США выявили более 9,4 миллиона инфицированных. Следом в рейтинге с самым большим числом случаев заражения COVID-19 идет Индия (8,3 миллиона случаев) и Бразилия (5,5 миллиона случаев). Россия занимает четвертую строчку.

По всему миру, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, насчитывается более 47,9 миллиона случаев.

Ранее бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс и экономист Гарвардского университета Дэвид Катлер заявил, что ущерб страны от пандемии коронавируса может составить 16 триллионов долларов. По подсчетам, около половины этой суммы связано с потерями ВВП в результате карантина и приостановки работы некоторых секторов экономики. Также значительный ущерб был нанесен из-за заболеваний и высокой смертности американцев. В соответствии с прогнозом, для средней семьи из четырех человек потери составят почти 200 тысяч долларов.