В США впервые выявили свыше 120 тысяч случаев коронавируса за сутки. Об этом сообщает проект Университета Джонса Хопкинса.
За последние сутки в стране зафиксировали 121 888 новых случаев COVID-19. За все время в США выявили более 9,6 миллиона инфицированных. Следом в рейтинге с самым большим числом случаев значатся Индия (8,4 миллиона случаев) и Бразилия (5,6 миллиона случаев). Россия занимает четвертую строчку. По всему миру уже зафиксировано более 49 миллионов случаев.
Ранее сообщалось, что ученые Медицинской школы Университета Питтсбурга в США разработали новый метод получения мощных фрагментов антител против коронавируса SARS-CoV-2 из организма лам. Эти молекулы могут стать основой для разработки ингаляционных лекарств, предотвращающих и лечащих COVID-19.