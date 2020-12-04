ВОЗ рассказала о роли вакцин от коронавируса в достижении «новой нормальности»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассказала о роли вакцин от коронавируса в борьбе с пандемией и в достижении «новой нормальности». Об этом заявил директор программы по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, его цитирует РИА Новости.

«Мы надеемся, что сможем добавить вакцинацию к уже принимаемым мерам по сдерживанию пандемии. Но я хочу четко сказать — вакцинация не означает искоренения COVID-19», — рассказал он.

По мнению Райана, вакцины должны сочетаться с другими мерами по борьбе с пандемией. С помощью этого можно постараться остановить смертность и снять нагрузку с систем здравоохранения. Только тогда, считает представитель ВОЗ, экономика и общество смогут вернуться к норме, или к «новой нормальности».

2 декабря ВОЗ порекомендовала носить маски на улице. Представитель организации Маргарет Харрис заявила, что всеобщий масочный режим следует ввести во всех местах, где не обеспечена качественная вентиляция и не получается выдерживать дистанцию по меньшей мере в один метр.

По последним данным, коронавирусом по всему миру заражены 65 миллионов человек. Более 1,5 миллиона человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19.