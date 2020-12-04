Мир
 
Последние новости
Путин назначил Чубайса своим спецпредставителем
Нурмагомедова номинировали на премию главной спортивной звезды года
Миру предрекли низкие цены на нефть
Убитую семью обнаружили под Москвой
Замглавы Центробанка Норвегии уволился из-за связи с Китаем
Российский пилот объяснил суть задерживающей вылет самолета процедуры
В Кремле рассказали о новом статусе Чубайса
Генерал ФСБ оценил попытку вооруженного прорыва на границе России и Украины
Рост цен в России не смогли удержать
Новости партнеров
Прослушать новость

ВОЗ рассказала о роли вакцин от коронавируса в достижении «новой нормальности»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассказала о роли вакцин от коронавируса в борьбе с пандемией и в достижении «новой нормальности». Об этом заявил директор программы по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, его цитирует РИА Новости.

«Мы надеемся, что сможем добавить вакцинацию к уже принимаемым мерам по сдерживанию пандемии. Но я хочу четко сказать — вакцинация не означает искоренения COVID-19», — рассказал он.

По мнению Райана, вакцины должны сочетаться с другими мерами по борьбе с пандемией. С помощью этого можно постараться остановить смертность и снять нагрузку с систем здравоохранения. Только тогда, считает представитель ВОЗ, экономика и общество смогут вернуться к норме, или к «новой нормальности».

2 декабря ВОЗ порекомендовала носить маски на улице. Представитель организации Маргарет Харрис заявила, что всеобщий масочный режим следует ввести во всех местах, где не обеспечена качественная вентиляция и не получается выдерживать дистанцию по меньшей мере в один метр.

По последним данным, коронавирусом по всему миру заражены 65 миллионов человек. Более 1,5 миллиона человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
ВОЗ порекомендовала носить маски на улице
В ООН проголосовали за исключение каннабиса из списка наркотиков
Миру предрекли дефицит вакцин от COVID-19