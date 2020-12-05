Врач перечислила причины для отказа в вакцинации от COVID-19

Главный врач городской поликлиники №2 столичного департамента здравоохранения Наталья Шиндряева перечислила причины для отказа в вакцинации от COVID-19 в беседе с РИА Новости.

По ее словам, перед вакцинацией врач должен будет осмотреть пациента и уточнить, страдает ли он от какого-либо заболевания. «Например, онкология, когда человек проходит химиотерапию, естественно, мы его не допустим. Точно так же, если у него окажутся в настоящее время признаки острого респираторного заболевания», — пояснила эксперт.

Шиндряева добавила, что, если человек недавно прививался от другой инфекции, то ему тоже будет отказано в вакцинации. Этой группе людей врачи советуют привиться от коронавируса спустя 2-4 недели.

Кроме того, медик отметила, что в настоящее время вакцина может вводиться гражданам от 18 до 60 лет. «Если будут расширенные показания и будет изменен возрастной промежуток, и это будут более младшие или старшие лица — мы будем только рады принять всей семьей», — подчеркнула она.

4 декабря в Москве открылась запись на вакцинацию от коронавируса на портале mos.ru. По словам мэра столицы Сергея Собянина, за первые пять часов запись совершили пять тысяч человек. Прививочные пункты заработают в Москве 5 декабря, всего в городе их 70.

2 декабря президент России Владимир Путин поручил начать вакцинацию от коронавируса. Он заявил, что это возможно благодаря объемам произведенной в стране вакцины «Спутник V». Российский лидер добавил, что в ближайшее время количество выпущенных доз достигнет двух миллионов.