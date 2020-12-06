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В России зафиксирован новый рекорд по суточной заболеваемости COVID-19

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России за последние сутки установлен новый рекорд по заболеваемости COVID-19 — зафиксировано 29 039 случаев коронавируса в 85 регионах. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в своем Telegram-канале.

29 039
новых случаев COVID-19
выявили в России за сутки

Больше всего заражений зарегистрировано в Москве (7512), Санкт-Петербурге (3753) и Московской области (1295). Меньше всего — в Ненецком (7) и Чукотском (1) автономном округах.

По данным оперштаба, за сутки также выявлено 457 летальных исходов и 21 342 выздоровления.

С начала пандемии в России выявлено 2 460 770 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 43 141 летальный исход, 1 937 738 выздоровлений.

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