Россия
 
Последние новости
Академик назвал условие повторного заражения коронавирусом
Россиян предупредили об опасной волне холода
Терапевт перечислила возможные диагнозы при потере обоняния
Гигантский паук под ручкой автомобиля ужаснул пользователей сети
Трамп попросил помочь пересмотреть итоги выборов
Врач рассказал о вреде черного хлеба
Эксперт спрогнозировал падение цен на популярные у россиян продукты
Голикова сравнила осеннюю и весеннюю волны коронавируса
Охранник магазина в Москве бил воров продуктов и снимал это на видео
Новости партнеров
Прослушать новость

Российский врач назвал самых опасных распространителей COVID-19

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Эксперт по биобезопасности, доктор медицинских наук Николай Дурманов в интервью радио Sputnik назвал наиболее опасных распространителей COVID-19.

По его словам, насколько человек с коронавирусом заразен не всегда зависит от наличия или отсутствия у него симптомов заболевания. Главная угроза — это количество вируса, который человек выделяет в окружающую среду. Так, самые заразные люди, у которых вирус активно размножается в организме.

Как заявил врач, понять, что человек является сверхраспространителем вируса, можно только с помощью теста. Однако тогда придется проверять всех здоровых людей, а это невозможно. Поэтому в таком случае главной защитой является соблюдение мер предосторожности при контактах со всеми людьми, а не только с явными больными. Так, маски и перчатки значительно снижают скорость распространения COVID-19.

Ранее заслуженный врач России, профессор, доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко заявил, что самыми опасными распространителями коронавируса являются те, кто переболел COVID-19 и после этого отказывается носить медицинские маски. По его словам, перенесенный коронавирус не спасает от заражения людьми, которые ходят без масок. Они распространяют коронавирус свободно и без всяких препятствий.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названы самые опасные распространители COVID-19
Вирусолог назвал причину носить маски переболевшим COVID-19 россиянам
Российский врач назвал самых опасных распространителей коронавируса