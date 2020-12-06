Голикова сравнила осеннюю и весеннюю волны коронавируса

Российский вице-премьер Татьяна Голикова сравнила весеннюю и осеннюю волны пандемии коронавируса. Об этом она порассуждала в ходе марафона «МыВместе», передает РИА Новости.

По ее мнению, осенний период распространения инфекции оказался более сложным, чем весенний. «Это был этап весенний, сложный. Мы входили, учились, учились взаимодействовать, учились слушать и слышать, а сейчас на этом этапе, более сложном, осеннем, добровольцы уже в более существенном объеме присутствуют в медицинских организациях», — пояснила Голикова.

Она поблагодарила медиков и волонтеров, которые работают в социальных учреждениях. По словам вице-премьера, когда коронавирус в марте начинал распространяться в России, «не было мыслей о том, что волонтеры — это ресурс, который можно использовать в этой ситуации».

Ранее вице-премьер объяснила, что необходимость «запереть» пожилых людей весной 2020 года в разгар пандемии коронавируса была вызвана тем, что, по полученной от зарубежных коллег информации, именно эта категория чаще всего страдает от инфекции. Такое решение было принято, чтобы спасти жизни людей старшего поколения, так как они в силу возраста подвержены хроническим заболеваниям. Голикова подчеркнула, что пожилых россиян ни в коем случае не хотели ограничивать в общении.

До этого она заявила, что текущая ситуация с распространением коронавируса в России дает возможность с осторожностью говорить о снижении темпов его распространения.

За последние сутки в России число зараженных коронавирусом снова побило рекорд: COVID-19 выявили у 28 782 человек. Общее число инфицированных за время эпидемии в стране составило 2 431 731. Всего вылечились 1 916 396 зараженных COVID-19, умерли — 42 684.