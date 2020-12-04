Голикова назвала регионы с ожиданием визита врача больше суток

Жителям нескольких регионов России, вызвавшим врача на дом, приходится ждать его визита больше суток. Об этом в пятницу, 4 декабря, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает ТАСС.

«Это Костромская область, Краснодарский и Пермский края, Республика Хакасия», — сказала она, призвав руководство этих регионов лучше организовать работу медиков.

Ранее Голикова объявила сроки начала вакцинации от коронавируса по всей России. По ее словам, оставшиеся регионы страны подключатся к ней в конце следующей недели.

На сегодняшний день в России выявлено 2 402 949 случаев коронавируса с начала эпидемии. За минувшие сутки в стране отмечено 27 403 заражения в 85 регионах. Самые высокие показатели — в Москве (6868), Санкт-Петербурге (3694), Подмосковье (1223). Самые низкие — в Ненецком автономном округе (6) и на Чукотке (5).