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Голикова объяснила необходимость «запереть» пожилых людей весной

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Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Необходимость «запереть» пожилых людей весной 2020 года в разгар пандемии коронавируса была вызвана тем, что, по полученной от зарубежных коллег информации, именно эта категория чаще всего страдает от инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.

«Но заперли, видит бог, не потому, что хотели их как-то ограничить в общении», — сказала она.

Она добавила, что такое решение было принято, чтобы спасти жизни людей старшего поколения, так как они в силу возраста подвержены хроническим заболеваниям.

Ранее сообщалось, что число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 65 миллионов. Общее число случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 65 007 974. Известно об 1 507 018 летальных случаях.

В России же обновлен максимум по числу заразившихся коронавирусом за сутки — 28 782 в 85 регионах.

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