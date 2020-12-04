Голикова заявила о снижении темпов распространения коронавируса в России

Текущая ситуация с распространением коронавируса в России дает возможность с осторожностью говорить о снижении темпов его распространения. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает ТАСС в пятницу, 4 декабря.

«В среднем в стране динамика эпидемического процесса позволяет нам с осторожностью судить о некотором замедлении темпа распространения коронавирусной инфекции», — отметила она.

Ранее Голикова рассказала, что жителям нескольких регионов России, вызвавшим врача на дом, приходится ждать его визита больше суток.

На сегодняшний день в России коронавирус отмечен у 2 402 949 человек. За минувшие сутки в стране выявлено 27 403 заражения в 85 регионах. Самые высокие показатели — в Москве (6868), Санкт-Петербурге (3694), Подмосковье (1223). Самые низкие — в Ненецком автономном округе (6) и на Чукотке (5).