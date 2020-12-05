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Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 65 миллионов

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 65 миллионов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Общее число случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 65 007 974. Известно об 1 507 018 летальных случаях.

Только за сутки коронавирусом заразились более 403 тысяч человек, умерли 6 348 человек.

В России обновлен максимум по числу заразившихся коронавирусом за сутки — 28 782 в 85 регионах. В Москве также поставлен новый антирекорд по суточному приросту: 7 993 новых случая. Умерли за сутки 74 пациента, по выздоровлению выписаны 6 584 человека. Помимо Москвы, самые высокие показатели зафиксированы в Санкт-Петербурге (3726) и Московской области (1246). Самые низкие — в Ненецком округе (7) и на Чукотке (2). Общее число инфицированных за время эпидемии в стране составило 2 431 731. Всего вылечились 1 916 396 зараженных COVID-19, умерли 42 684 человека.

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