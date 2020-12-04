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Голикова назвала возможные причины выявления повторного заражения COVID-19

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Татьяна Голикова
Татьяна Голикова
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала возможные причины выявления повторного заражения COVID-19. Об этом сообщает «Москва 24».

По ее словам, это может быть ложноположительный или ложноотрицательный тест ПЦР на коронавирусную инфекцию. Также выявление повторного заражения можно объяснить реактивацией инфекции или длительным выделением возбудителя у человека, который уже перенес коронавирус. «И наконец третье — реально повторное заболевание коронавирусом», — отметила вице-премьер.

Голикова также добавила, что повторное заражение наиболее объяснимо у граждан с хроническими заболеваниями.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что почти половина москвичей имеют иммунитет к коронавирусу. Подобный результат дают проведенные исследования, отметил он. По словам вирусологов, повторное заражение коронавирусом возможно, но вся история эволюции иммунной системы показывает, что в среднем повторные инфекции будут протекать легче и не будут приводить к таким тяжелым последствиям.

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