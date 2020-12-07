Россиянам задумали запретить ездить по стране из-за коронавируса

Передвижение жителей России внутри страны задумали ограничить на фоне пандемии коронавируса. О новых возможных запретах заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает в понедельник, 7 декабря, ТАСС.

По его словам, подобные меры могут быть приняты в рамках борьбы с распространением инфекции.

«Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов», — заявил министр.

Мурашко также подчеркнул, что ограничительные меры будут необходимы, пока не появится возможность влиять на эпидемический процесс с помощью лекарств.

4 декабря зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что Роспотребнадзор на фоне пандемии COVID-19 должен разработать регламенты о новых мерах на границе России, направленных против распространения различных инфекций. По его словам, в данном контексте необходимо уделить внимание вопросу миграционных потоков в рамках границ государства со странами СНГ.

Россия полностью закрыла границы, а также приостановила международное авиасообщение в связи с распространением коронавируса в конце марта. Исключение составляли вывозные рейсы, перелеты, организованные для возвращения россиян из-за границы, а также отдельные полеты по поручению правительства. Авиаперевозки с другими странами частично восстановили с 1 августа. В июне премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о том, что гражданам разрешено выезжать за рубеж, но исключительно с целью работы, учебы, лечения или ухода за родственниками.