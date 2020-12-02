Открывавшая границы для туристов европейская страна закрылась для россиян

Хорватия, открывавшая границы для иностранных туристов в июле, закрылась для граждан третьих стран, в том числе россиян, из-за роста числа заражений коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на постановление министерства иностранных дел Хорватии.

Согласно нововведениям, с 1 по 15 декабря иностранцы не смогут въезжать в европейское государство с туристическими целями. Тем не менее отдельным категориям граждан будет разрешено посещение Хорватии — среди них те, кто приезжает в страну с целью учебы, работы, по семейным обстоятельствам, а также транзитом (на срок не более 12 часов).

Поскольку прямого авиасообщения между Хорватией и Россией запущено не было, во время пандемии коронавируса ее посещали в основном самостоятельные туристы. Так, по данным офиса по туризма, в нынешнем году на территорию государства въехало около 24 тысяч россиян.

После закрытия границ на фоне пандемии Хорватия вновь открылась для туристов 14 июля. Для того чтобы попасть в европейскую страну, путешественникам необходимо предъявить справку об отсутствии COVID-19, сделанную не позже чем за двое суток до прибытия, и ваучер на проживание. Также приезжим требовалась действующая виза, поскольку выдача новых разрешительных документов временно приостановлена.