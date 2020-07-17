Популярная европейская страна открыла границы для некоторых россиян

Популярная среди туристов Болгария объявила о снятии введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений и открытии границ для граждан третьих стран, в том числе для некоторых категорий россиян. Об этом сообщается на портале Ассоциации туроператоров России.

Согласно приказу местного министерства здравоохранения, с 16 июля на территорию страны и местные курорты разрешен въезд гражданам Евросоюза, за исключением жителей Швеции и Португалии, а также туристам из Великобритании и Северной Ирландии и 21 страны за пределами ЕС.

В случае третьих стран речь идет исключительно об отдельных категориях путешественников — членах семей граждан Болгарии, лицах с видом на жительство в Болгарии и других странах ЕС, медработниках и дипломатах, а также сезонных работниках и сотрудниках, занятых в сфере транспортных перевозок. При этом по приезде они будут обязаны предоставить результаты теста на COVID-19 или при их отсутствии пройти двухнедельный карантин.

«Таким образом, для россиян, которые хотят посетить Болгарию с целью туризма, границы Болгарии, как и общие внешние границы ЕС, остаются закрытыми», — подчеркивается в тексте.

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Отмечается, что болгарские власти неоднократно обращались в ЕС с просьбой сделать послабления для въезда граждан России. В настоящее время визовые центры Болгарии в российских городах по-прежнему остаются закрытыми.

Согласно последним данным, в Болгарии с начала пандемии выявлено 7645 случаев заражения COVID-19. При этом из больниц выписаны 3927 выздоровевших пациентов, 293 носителя инфекции скончались.

14 июля стало известно о том, что Хорватия объявила о готовности принимать на своей территории граждан третьих стран, в том числе россиян. Для того чтобы попасть в европейскую страну, путешественникам будет необходимо предъявить справку об отсутствии COVID-19, сделанную не позднее чем за двое суток до прибытия, и ваучер на проживание.

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