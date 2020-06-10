Стало известно о массово выезжавших при закрытых границах за рубеж россиянах

Россияне массово выезжали за рубеж в апреле текущего года, несмотря на закрытые из-за пандемии коронавируса границы. Об этом со ссылкой на зарубежные статистические данные сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Согласно полученной информации, наибольшее число приездов было зафиксировано в Южной Корее — там в разгар режима изоляции побывали 1223 россиянина, при этом более тысячи из них были членами морских экипажей. Помимо этого, стало известно, что 922 гражданина России посетили Турцию, цели их поездок не уточнялись.

Кроме того, 635 россиян в апреле въехали в Болгарию, 190 — в Сербию, 136 — в США, 129 — в Индонезию, 122 — в Финляндию, 108 — в Швейцарию и не более 100 — в Австрию. Наконец, восемь соотечественников пересекли границу Гонконга, семь — границу Сингапура, а один россиянин прибыл на Тайвань.

Отмечается при этом, что, к примеру, Испания, Шри-Ланка и Кипр не зафиксировали прибытия граждан России.

О полном закрытии границ России с зарубежными государствами объявили 30 марта. Ограничения коснулись всех граждан, за исключением дипломатов, сотрудников официальных представительств России при международных организациях, водителей грузовиков, членов экипажей речных судов и поездов, членов официальных делегаций и курьеров дипломатической связи, выезжающих за границу в связи со смертью родственника, а также жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, имеющих российский паспорт.

Указанные ограничения ослабили 8 июня — россиянам разрешили выезжать за рубеж с целью работы, учебы или для лечения родственников — соответствующее распоряжение уже подписано правительством страны.

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