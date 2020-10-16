Раскрыты условия допуска россиян в открывшуюся для них европейскую страну

Российским туристам не потребуется выполнять никаких дополнительных требований для поездок в Сербию. Условия допуска отечественных путешественников в открывшуюся для них страну сообщили РИА Новости в Министерства транспорта республики.

Так, по информации источника, россиянам не придется сдавать тест на коронавирус методом ПЦР для пересечения границы с юго-восточным государством.

Ранее аналогичная информация появилась и на сайте Ассоциации туроператоров Рсссии (АТОР). По данным экспертов, иметь на руках отрицательный результат теста на коронавирус при въезде в Сербию необходимо только гражданам Северной Македонии, Болгарии, Румынии и Хорватии.

Ранее стало известно, что Россия с 1 ноября возобновит пассажирское авиасообщение с еще тремя странами. Ими станут Сербия, Куба и Япония. По данным агентства, рейсы могут открыться с 1 ноября. Кроме того, увеличится количество рейсов из России в Швейцарию, на Мальдивы, в ОАЭ, а также Белоруссию.

В настоящий момент для российских туристов доступны Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы, Египет, Танзания, Белоруссия, Великобритания, Швейцария, Южная Корея, Казахстан и Киргизия.