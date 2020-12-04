В России анонсировали новые меры на границе на фоне коронавируса

Роспотребнадзор на фоне пандемии коронавируса должен разработать регламенты о новых мерах на границе России, направленных против распространения различных инфекций. Соответствующую информацию в пятницу, 4 декабря, анонсировал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Информацию об этому публикует РИА Новости.

По его словам, в данном контексте необходимо уделить внимание вопросу миграционных потоков в рамках границ государства со странами СНГ. «Надо думать над дополнительным обустройством оборудованием пунктов пропуска, чтобы предупредить перенос на территорию нашего государства опасных инфекционных заболеваний», — пояснил Медведев.

Предствитель Совбеза также подчеркнул, что ведомство должно представить соответствующие предложения на утверждение правительству до конца марта следующего года.

24 ноября гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жуньяк предположил, что полное открытие границ по всему миру может случиться только к середине 2021 года. Как отметил эксперт, возобновлению авиасообщения поспособствует появление вакцины от коронавируса и широкое распространение тестирования в разных странах мира.

Россия полностью закрыла границы, а также приостановила международное авиасообщение в связи с распространением COVID-19 в конце марта. Исключение составляли вывозные рейсы, перелеты, организованные для возвращения россиян из-за границы, а также отдельные полеты по поручению правительства. Авиаперевозки с другими странами восстановили с 1 августа. В июне премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о том, что гражданам разрешено выезжать за рубеж, но исключительно с целью работы, учебы, лечения или ухода за родственниками.

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