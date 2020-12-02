Роспотребнадзор заявил о выходе России на плато по коронавирусу

Россия практически вышла на плато по коронавирусу, хотя ежедневные показатели остаются достаточно высокими. Об этом заявил заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в эфире «Говорит Москва».

«Выйти на плато — это не самый лучший вариант. Мы уже практически на него вышли. 25-26 тысяч ежедневно выявляется — это и есть плато, но оно слишком высокое, поэтому нам надо не про плато думать, а про снижение числа новых случаев», — сказал Покровский.

Снижение заболеваемости до нулевого прироста, по мнению специалиста, произойдет в апреле 2021 года.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что темп распространения COVID-19 в России замедляется. По ее словам, в 58 регионах страны ситуация стабилизируется, в 28 — заболеваемость продолжает расти.

По последним данным, в России за сутки выявили 25 345 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Всего с начала пандемии в России зафиксирован 2 347 401 случай COVID-19.