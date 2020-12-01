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В России выявили 25,3 тысячи случаев заражения коронавирусом

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Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В России за последние сутки выявили 25 345 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Об этом сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (5191), Санкт-Петербурге (3684) и Московской области (1148). Меньше всего — в Ненецком (1) и Чукотском (10) автономных округах.

За последние сутки в стране от коронавируса вылечились 26 882 человека. Всего с начала пандемии в России выявлен 2 347 401 случай COVID-19 в 85 регионах.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России наблюдается дефицит некоторых лекарств для пациентов с COVID-19, в связи с чем рассматривается возможность наладить поставки из-за рубежа. В некоторых регионах не хватает противовирусных препаратов, в первую очередь фавипиравира.

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