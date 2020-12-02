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Врач назвал сроки восстановления обоняния при коронавирусе

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Фото: Edgard Garrido / Reuters

Обоняние при коронавирусной инфекции восстанавливается в течение нескольких дней, в зависимости от того, как человек переносил инфекцию. Об этом «Ленте.ру» рассказал заведующий отделением сомнологии в исследовательском центре оториноларингологии медико-биологического агентства, врач Александр Мельников.

«По-разному — от одного-двух дней, а иногда может и не восстановиться. Такие варианты тоже бывают. Но чаще всего несколько дней, четыре, пять», — отметил Мельников.

Он также рассказал о гипотезе, согласно которой потеря обоняния может быть следствием поражения нервной системы. Она объясняется тем, что там расположен центр, отвечающий за восприятие запахов.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что люди с коронавирусом в среднем теряют способность чувствовать запахи и вкусы на восемь дней. Она также отметила, что этот симптом фиксируется в 87 процентах случаев заражения. При этом у женщин этот симптом коронавируса встречается чаще, чем у мужчин.

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