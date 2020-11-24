В Роспотребнадзоре назвали грозный симптом коронавируса

Появление одышки на фоне других симптомов респираторных заболеваний — самое грозное проявление коронавируса. Об этом россиянам рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает ТАСС.

Она призвала при обнаружении этого симптома немедленно обращаться к врачу. По словам Пшеничной, в период пандемии о развитии COVID-19 в большинстве случаев свидетельствует сочетание респираторных симптомов с потерей обоняния. Однако даже такая комбинация клинических признаков встречается и при других заболеваниях.

Ранее российский врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок назвал одышку самым настораживающим симптомом коронавируса. По его словам, считать частоту дыхания нужно в покое, поскольку, если у человека поднимается температура, ему в принципе становится тяжелее дышать. «Сели в кресло, успокоились, и просто дышите, считаете свое дыхание. Для здорового взрослого человека частота дыхания составляет от 16 до 20 вдохов в минуту. Если дыхание учащается, это говорит о том, что развивается дыхательная недостаточность», — пояснил он.

В России за последние сутки впервые выявили более 25 тысяч случае заражения коронавирусом. С начала пандемии в стране зарегистрировано 2 114 502 случая коронавируса, 36 540 летальных исходов и 1 611 445 выздоровлений.