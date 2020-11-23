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В России впервые выявили более 25 тысяч новых случая коронавируса

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России за последние сутки впервые выявили более 25 тысяч новых случаев заражения коронавирусом — 25 173 в 85 регионах. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штабов по контролю и борьбе с распространением инфекции.

25 173
случая COVID–19
выявили в России за последние сутки

Больше всего заражений зафиксировано в Москве (6866), Санкт-Петербурге (2926) и Московской области (971). Меньше всего — в Чукотском (9) и Ненецком (5) автономных округах.

За сутки также зарегистрировано 16 002 выздоровления и 361 летальный исход.

С начала пандемии в России выявлено 2 114 502 новых случая коронавируса в 85 регионах. За весь период выявлено 36540 летальных исходов и 1 611 445 выздоровлений.

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