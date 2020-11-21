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В России за сутки выявили 24,8 тысячи новых случаев коронавируса

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Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В России за последние сутки выявили рекордные 24 822 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в субботу, 21 ноября.

Больше всего заражений зафиксировано в Москве (7168), Санкт-Петербурге (2476) и Московской области (916). Меньше всего — в Ненецком (9) и Чукотском (5) автономных округах. Полностью выздоровел 26 021 человек.

19 ноября общее число заражений COVID–19 в России впервые превысило два миллиона. На сегодняшний день оно составляет 2 064 748 случаев в 85 регионах.

В мире число выявленных случаев коронавируса с начала пандемии достигло 57 517 850. Суточный прирост составил 622 334 случая. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

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