Ученый оценил риск заразиться COVID-19 через продукты, в магазинах и транспорте

Риск заразиться COVID-19 через плохо промытые продукты питания практически равен нулю, но в тоже время посещение магазинов может представлять опасность. Об этом «Ленте.ру» рассказал вирусолог, профессор МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский.

«Это ноль, баранка, никакого нет шанса заразиться из-за такого фактора (через продуты — прим. «Ленты.ру»). Есть шанс заразиться при контактах с другими людьми. Когда вы с кем-то разговариваете, или кто-то разговаривает рядом с вами, или кашляет… В магазинах можно заразиться», — сказал он.

Ученый также оценил возможность заразиться коронавирусом в общественном транспорте. По его мнению, в наземном транспорте Москвы это маловероятно, поскольку он сейчас «ездит пустым по выделенным полосам и очень редко», а в метро шансы есть.

Профессор Аграновский посоветовал ограничивать контакты с родственниками, в том числе избегать семейных праздников. «Если можно, такие вещи тоже следует уменьшить сейчас. Хотя, стариков бросать тоже нехорошо и аморально. Значит, каждому надо как-то думать своей головой, определить то, что нужно, и не делать то, что не нужно», — подытожил вирусолог.

Ранее сообщалось, что Китай заявил об обнаружении коронавирусной инфекции на упаковках продуктов из 20 стран. Государства-поставщики в ответ призвали Пекин прекратить «агрессивное тестирование» и указали на то, что страна не предоставила никаких доказательств.