Названы самые опасные сопутствующие заболевания при COVID-19

Сахарный диабет и сопутствующие ему сердечно-сосудистые заболевания относятся к самым опасным патологиям при COVID-19, заявил заведующий кафедрой и директор клиники эндокринологии Сеченовского университета Валентин Фадеев. Его слова приводятся в сообщении пресс-службы университета, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По его словам, эти заболевания входят в десятку факторов риска тяжелого течения коронавирусной инфекции. Фадеев отметил, что, согласно данным университета, болезни сердца встречались у 61 процента госпитализированных, еще у 25 процентов был сахарный диабет второго типа. Кроме того, 25 процентов пациентов страдали ожирением.

«Нарушения обмена глюкозы является верхушкой айсберга неблагоприятных обменных процессов обмена веществ, которые в свою очередь определяют худший прогноз для пациентов с COVID-19. Это признак того, что его возможности по борьбе с вирусом будут снижены», — пояснил Фадеев.

Также он добавил, что коронавирус в свою очередь способен обострять диабет второго типа у людей из групп риска. Это связано с тем, что вирус может вызвать гипергликемию и нарушение инсулинового обмена, а стресс из-за болезни — ускорить метаболические осложнения. Фадеев отметил, что у некоторых пациентов COVID-ассоциируемый диабет впервые обнаруживался из-за работы механизма вируса.

Ранее врач-инфекционист Валерий Бесносенко также назвал сахарный диабет, лишний вес и сердечно-сосудистые заболевания самыми опасными факторами при заражении коронавирусом. При этом заслуженный врач России Александр Карабиненко отметил, что, если у человека с COVID-19 есть хронические заболевания, то главным фактором, который влияет на тяжесть развития коронавируса, является их стадия.