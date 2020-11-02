Российские врачи рассказали о лечении COVID-19 при сбоях в работе иммунитета

При лечении COVID-19 у людей с аутоиммунными заболеваниями, вызывающими сбои в работе иммунитета, инфекция переносится ими так же, как и остальными пациентами. Об этом рассказал руководитель Общероссийской общественной организации инвалидов — больных рассеянным склерозом доктор медицинских наук Ян Власов в разговоре с RT.

«Наши пациенты переносят заболевание так же, как и в среднем по популяции, несмотря на наличие такого тяжелого хронического заболевания. Каким-то образом организм выдерживает такого рода вирусную нагрузку», — сказал Власов.

Он отметил, что в случае обострения у пациента аутоиммунного заболевания необходимо в первую очередь лечить именно его, несмотря на коронавирус. Исключение составляет поражение легких, при котором «все силы бросаются на угрожающее состояние».

Доктор медицинских наук Дмитрий Каратеев в свою очередь также заявил, что такое аутоиммунное заболевание, как ревматоидный артрит, никак не связано с коронавирусом, поэтому и лечение назначается в обычном режиме. «Если человек заболеет коронавирусной инфекцией, и она у него будет протекать в тяжелой форме, это не будет зависеть от того, болен ли он ревматоидным артритом или другим заболеванием», — отметил он.

Однако в случае с диабетом, как рассказал доцент кафедры эндокринологии лечебного факультета Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, кандидат медицинских наук Юрий Потешкин, есть вероятность переболеть COVID-19 тяжелее. «При сахарном диабете в принципе есть более высокие другие воспаления, а коронавирус как раз связан с воспалением, то есть он при диабете будет значительно повышаться», — пояснил он.

Ранее врач-инфекционист Валерий Бесносенко назвал сахарный диабет, а также лишний вес и сердечно-сосудистые заболевания самыми опасными факторами при заражении коронавирусом. Он отметил, что данные о других факторах, которые влияют на течение болезни, недостаточно известны.