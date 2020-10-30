Минздрав ответил на сообщения о дефиците жизненно важного при COVID-19 лекарства

Дефицит жизненно важного при лечении COVID-19 препарата «Клексан» и его аналогов в аптеках Москвы и Московской области связан с повышенным спросом. Все медицинские организации в России полностью обеспечены необходимыми для лечения инфекции лекарствами. Заявление пресс-службы Минздрава публикует «Интерфакс».

«Клексан» применяется в первую очередь для лечения пациентов в стационарах. Необходимый запас этого препарата там есть, заверили в ведомстве. Там также отметили, что на складах дистрибьюторов этот препарат имеется, а последняя поставка была 22 октября.

«Обычно "Клексан" назначается женщинам в период беременности, поэтому ввозимый в страну объем препарата до начала пандемии полностью покрывал имеющийся спрос», — добавили в министерстве.

Ранее РБК со ссылкой на статистику DSM Group сообщило, что из продажи пропал раствор для инъекций на основе эноксапарина натрия, который входит в список жизненно важных лекарственных препаратов. Гендиректор компании Сергей Шуляк рассказал, что продажи «Клексана» в октябре в России упали на 27 процентов по сравнению с октябрем прошлого года, а по сравнению с началом эпидемии они снизились в среднем на 31 процент. По его мнению, это связано с тем, что либо «препарата нет физически», либо он не может быть продан из-за проблем с маркировкой.