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Россияне с хроническими болезнями остались без лекарства из-за коронавируса

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Россияне с аутоиммунными ревматическими заболеваниями, такими как волчанка, артроз и артрит, три месяца не могут купить себе необходимое лекарство гидроксихлорохин («Плаквенил», «Иммард»), потому что его используют в терапии при коронавирусе. В результате более 150 тысяч граждан остались без жизненно необходимого медикамента, пишут «Известия».

Препарат был внесен Минздравом в список рекомендованных при лечении COVID-19 и уже в марте исчез из аптек. Тогда его раскупили в том числе здоровые граждане, которые хотели обезопасить себя в случае заражения. Лекарство подорожало в 10 раз, сейчас оно не доходит до розничных пунктов продаж и идет сразу на нужды больниц, получить его не получается и по льготе. Собственных запасов у хронических больных хватит максимум на месяц.

Из частных и государственных аптек также пропали иммунодепрессанты «Тоцилизумаб» («Актемра»), «Азатиоприн», «Микофенолата мофетил» («Мелсепт», «Майфортик»).

В нынешних рекомендациях Минздрава указаны девять препаратов для лечения ревматоидного артрита, системной красной волчанки и других. Есть опасение, что они могут так же исчезнуть из продажи, сказала член президиума Российской ревматологической ассоциации «Надежда» Полина Пчельникова.

В конце марта организация обратилась к производителю «Плаквенила», компании Sanofi, и сообщила о дефиците гидросихлорохина. Обращение было перенаправлено в министерство здравоохранения России с просьбой отрегулировать распределением лекарства. На запрос «Известий» о комментарии ситуации в ведомстве не ответили.

По последним данным, гидроксихлорохин показал низкую эффективность в лечении коронавирусной инфекции, в некоторых странах его убирают из терапии. Если в России от него так же откажутся, то еще два месяца потребуется на решение проблемы с обеспечением лекарством людей с ревматическими болезнями. При этом теперь многообещающим называется другое лекарство при ревматоидном артрите — «Илсира» («Левилимаб»).

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