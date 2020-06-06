Российское лекарство от артрита применят для лечения коронавируса

Российский препарат для лечения осложнений коронавируса «Илсира» («Левилимаб») поступит в больницы через три недели. Об этом сообщает РИА Новости.

Средство было зарегистрировано Министерством здравоохранения по специальной процедуре. Оно будет назначаться врачами в медицинских учреждениях для облегчения симптомов коронавируса.

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Препарат разрабатывался в качестве лекарства от ревматоидного артрита, однако показал результаты и в борьбе с коронавирусом. В настоящее время проходит третья фаза клинических исследований «Левилимаба». При получении положительных результатов средство получит постоянное регистрационное удостоверение.

Первым препаратом от коронавируса, одобренным Министерством здравоохранения, стал «Авифавир» производства РФПИ и «ХимРар». Ранее он применялся при лечении лихорадки Эбола. Эксперты отмечают, что, возможно, «Авифавир» является самым многообещающим лекарством против COVID-19 в мире.

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