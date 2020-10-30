Из российских аптек пропало жизненно важное при COVID-19 лекарство

В Москве, Подмосковье и еще нескольких российских регионах из продажи пропал раствор для инъекций на основе эноксапарина натрия, который входит в список жизненно важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП), сообщает РБК со ссылкой на статистику DSM Group.

Лекарства с эноксапарином натрия выпускаются под торговыми марками «Клексан», «Кленикс», «Анфибра», «Фленокс нео», «Гемапаксан» и другими. Их применяют в том числе в терапии больных COVID-19 для лечения осложнений.

Гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк рассказал изданию, что продажи «Клексана» (фармацевтическая компания «Санофи») в октябре в России упали на 27 процентов по сравнению с октябрем прошлого года. По сравнению с началом эпидемии продажи снизились в среднем на 31 процент. «Просто препарата нет физически. Или он есть, но на складах и из-за проблем с маркировкой не может быть продан», — сказал Шуляк, отметив, что в противном случае продажи должны были бы расти в условиях пандемии.

Из продажи также пропал препарат «Ксарелто», антикоагулянт, который используется для предотвращения тромбоза даже при нетяжелых случаях COVID-19.

Директор по корпоративным связям «Санофи» в евразийском регионе Юрий Мочалин пояснил, что дефицит лекарства возник из-за сильно возросшего спроса. Препарат продолжает поступать на склад компании, но объемы производства препарата в России не могут покрыть нынешние потребности.

В пресс-службе Минздрава РБК подтвердили нехватку «Клексана» из-за повышенного спроса. Там заверили, что все больницы обеспечены препаратом и его аналогами.