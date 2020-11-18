COVID-19 нашли на упаковках продуктов из 20 стран

Китай сообщил об обнаружении коронавирусной инфекции на упаковках продуктов из 20 стран. Государства-поставщики в ответ призвали Пекин прекратить «агрессивное тестирование» и указали на то, что страна не предоставила никаких доказательств, пишет Reuters.

В КНР уточнили, что в «зараженных» упаковках, помимо прочих продуктов, приехала немецкая свинина, бразильская говядина и индийская рыба. Поставщики заявили, что бездоказательные обвинения нанесли ущерб торговле и репутации товара.

По данным собеседника агентства, в ходе министерской встречи Всемирной торговой организации (ВТО) 5-6 ноября представители Канады назвали действия Пекина «неоправданными торговыми ограничениями» и призвали прекратить их. Представители Австралии, Бразилии, Мексики, Великобритании и США поддержали канадцев, согласившись с тем, что научного обоснования обвинений представлено не было.

В опубликованной статье в китайском издании Global Times подчеркивается, что обнаружение вируса на упаковке продуктов внушает ученым и жителям страны сомнения в происхождении коронавируса. Издание выяснило, что продуктовый рынок «Хуанань», который считается источником вспышки COVID-19, также получал некоторые продукты от зарубежных поставщиков. Отмечается, что Пекин начал тестировать охлажденную и замороженную зарубежную продукцию в июне, после того, как вспышка заболевания была выявлена на одном из оптовых рынков.

Ранее страховые компании раскрыли сведения о заразившихся коронавирусом за границей россиянах. Как отметили представители компаний, COVID-19 остается одним из самых редких заболеваний, встречающихся у российских туристов. Доля обращений в связи с ним составляет десятые и сотые процента от общего числа россиян, купивших страховку для выезжающих за рубеж.