Российский врач назвал самый настораживающий симптом коронавируса

Российский врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок назвал одышку самым настораживающим симптомом коронавируса. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

По его словам, считать частоту дыхания нужно в покое, поскольку, если у человека поднимается температура, ему в принципе становится тяжелее дышать. «Сели в кресло, успокоились, и просто дышите, считаете свое дыхание. Для здорового взрослого человека частота дыхания составляет от 16 до 20 вдохов в минуту. Если дыхание учащается, это говорит о том, что развивается дыхательная недостаточность», — сказал Болибок.

Также опасна одышка в сочетании с тахикардией, отметил врач. «Если человек без температуры имеет учащенный ритм сердца и одышку, то это говорит о том, что нужно бить тревогу, вызывать врача, делать КТ [компьютерную томографию] легких», — заключил Болибок.

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