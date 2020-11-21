Описаны отличия COVID-19 при разной тяжести заболевания

Описаны отличия COVID-19 при разных формах тяжести заболевания. Об этом пишет «Парламентская газета».

Так, при легкой форме COVID-19 улучшение наступает через несколько дней после проявления первых признаков. Это связано с активизацией иммунной системы, которая начинает бороться с патогеном. При этом общее состояние больного улучшается на 5-6-й день, но повышенная температура и отсутствие обоняния могут сохраняться еще некоторое время. Полное выздоровление наступает на 10-14-й день.

При средней тяжести заболевания вместо улучшения у больного может развиться одышка, появиться сдавленность в груди и сильная слабость, также в этот период сильно повышается температура. Именно в этот период, отмечает издание, следует обратиться к врачу, так как эти признаки могут говорить о поражении легких. При вовремя начатом лечении улучшение наступает на 12-14-й день, а для полного выздоровления может потребоваться до месяца.

Тяжелая форма заболевания отличается развитием у больного такого осложнения, как острый респираторный дистресс‑синдром — дыхательная недостаточность, сопровождающаяся развитием отека легких. Это осложнение также способно затронуть другие органы. В этом случае необходимо подключение пациента к ИВЛ, а до выздоровления может пройти до двух месяцев.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали пик заразности коронавируса, когда инфицированный человек наиболее опасен для остальных. Заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная отметила, что максимально высокий уровень выделения COVID-19 может быть за 2-3 дня до появления первых симптомов. В частности, до кашля, насморка, температуры или потери обоняния. Пшеничная отметила, что даже переносящие инфекцию в легкой форме будут заразны в этот момент.

Заболевшие COVID-19 также опасны в течение первой недели после инфицирования. Позднее жизнеспособный вирус становится менее активным, но все равно сохраняется в теле человека, добавила эксперт. Если болезнь протекает в легкой форме, то SARS-CoV-2 остается до 10 дней, если средне-тяжелой и тяжелой формами — до 20 дней.