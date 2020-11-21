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В России зафиксирован рекорд по смертности от коронавируса

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Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В России зафиксирован рекорд по смертности от коронавируса за последние сутки. Об этом в субботу, 21 ноября, сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает ТАСС.

Число летальных исходов за сутки составило 467— это новый максимум с начала пандемии. Предыдущий рекорд, 463 скончавшихся, был зафиксирован в четверг, 19 ноября.

За минувшие сутки в Москве умерли от осложнений, вызванных COVID-19, 74 пациента, в Санкт-Петербурге — 70, в Ростовской области — 20, в Иркутской — 18, в Московской — 15, в Нижегородской — 14.

Всего с начала пандемии в России были выявлено более 2 миллионов инфицированных, скончались 35 778 человек, выздоровели 1 577 435 пациентов.

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