Россия
 
Последние новости
У безработных россиян может появиться новый статус
Додон указал на серьезную ошибку Санду
Суд США удовлетворил ходатайство России по делу ЮКОСа
В США назвали угрозу истребителю шестого поколения
Сын погибшего в ДТП с Ефремовым отказался пойти на примирение с актером
Байден определился с кандидатом на пост госсекретаря
В Торонто введут локдаун
Трамп назвал виновных в своем поражении на выборах
Обезглавивший мать и уехавший в Петербург россиянин избежит наказания
Новости партнеров
Прослушать новость

Врач назвал истинное число заразившихся коронавирусом в России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Истинное число заразившихся коронавирусом россиян может в 10 раз превышать официальные данные статистики. С таким утверждением выступил главный врач медицинского центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков, передает ТАСС.

По его словам, это связано с большим числом невыявленных случаев. Граждане не обращаются к врачам и не сдают тест на коронавирус, так как переносят SARS-CoV-2 бессимптомно или имеют легкую форму заболевания.

При этом Тимаков указал на опасность самолечения. Россияне, которые не советуются с доктором, могут усугубить свое состояние, предупредил он. «Часть из них с осложнениями уже на 10-й день попадает в больницу. Так и происходят случаи госпитализации в тяжелом состоянии, когда люди занимаются самолечением и поздно обращаются к специалистам», — пояснил эксперт.

Такая ситуация с невыявленными носителями вируса наблюдается во всем мире. «Не новость, что сейчас почти нет человека, который однозначно сказал бы, что рядом с ним никто не болеет или не болел коронавирусной инфекцией. В подъезде, на работе, знакомые или родственники», — добавил Тимаков.

Ранее выяснилось, что около 80 процентов россиян не вызывают врача при первых симптомах респираторного заболевания и самостоятельно выписывают себе лекарства или лечатся народными средствами. Каждый четвертый пьет витамины, чуть меньше заразившихся бесконтрольно принимают антибиотики, а 14 процентов выбирают иммуномодуляторы.

В России за последние сутки выявили рекордные 24 318 новых случаев заражения коронавирусом. 19 ноября общее число заражений коронавирусом в России превысило 2 миллиона. На сегодняшний день оно составляет 2 039 926 случаев. За весь период зарегистрировано 35 311 летальных исходов и 1 551 414 выздоровлений.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россияне признались в самолечении коронавируса опасными методами
В России число заболевших COVID-19 впервые превысило 24 тысячи
Рассчитана истинная смертность от коронавируса
Названо истинное число заболевших коронавирусом