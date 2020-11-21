Врач назвал истинное число заразившихся коронавирусом в России

Истинное число заразившихся коронавирусом россиян может в 10 раз превышать официальные данные статистики. С таким утверждением выступил главный врач медицинского центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков, передает ТАСС.

По его словам, это связано с большим числом невыявленных случаев. Граждане не обращаются к врачам и не сдают тест на коронавирус, так как переносят SARS-CoV-2 бессимптомно или имеют легкую форму заболевания.

При этом Тимаков указал на опасность самолечения. Россияне, которые не советуются с доктором, могут усугубить свое состояние, предупредил он. «Часть из них с осложнениями уже на 10-й день попадает в больницу. Так и происходят случаи госпитализации в тяжелом состоянии, когда люди занимаются самолечением и поздно обращаются к специалистам», — пояснил эксперт.

Такая ситуация с невыявленными носителями вируса наблюдается во всем мире. «Не новость, что сейчас почти нет человека, который однозначно сказал бы, что рядом с ним никто не болеет или не болел коронавирусной инфекцией. В подъезде, на работе, знакомые или родственники», — добавил Тимаков.

Ранее выяснилось, что около 80 процентов россиян не вызывают врача при первых симптомах респираторного заболевания и самостоятельно выписывают себе лекарства или лечатся народными средствами. Каждый четвертый пьет витамины, чуть меньше заразившихся бесконтрольно принимают антибиотики, а 14 процентов выбирают иммуномодуляторы.

В России за последние сутки выявили рекордные 24 318 новых случаев заражения коронавирусом. 19 ноября общее число заражений коронавирусом в России превысило 2 миллиона. На сегодняшний день оно составляет 2 039 926 случаев. За весь период зарегистрировано 35 311 летальных исходов и 1 551 414 выздоровлений.