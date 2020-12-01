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В России выявили 26,4 тысячи случаев коронавируса

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России за последние сутки выявили 26 402 случая коронавируса в 85 регионах. Об этом сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале.

26 402
случаев COVID-19
выявлено в России за сутки

Больше всего новых случаев выявлено в Москве (6524), Санкт-Петербурге (3697) и Московской области (1104). Меньше всего — в Ненецком (3) и Чукотском (3) автономных округах.

За данный период также зафиксировали 24 763 выздоровления и 569 летальных исходов.

С начала пандемии в России выявлено 2 322 056 случаев COVID-19 в 85 регионах, 40 464 летальных исхода, 1 803 467 выздоровлений.

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