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В России умерли рекордные 569 пациентов с коронавирусом за сутки

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Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В России за последние сутки умерли 569 пациентов с коронавирусом — этот показатель стал рекордным с начала пандемии. Обновленные данные приводятся в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу распространения инфекции в понедельник, 1 декабря.

569
пациентов с коронаврусом
умерли в России за последние сутки

В Санкт-Петербурге и Москве за сутки умерли 85 и 76 человек соответственно. Более 20 смертей фиксируется также в Ростовской области (25), Красноярском крае (22) и Подмосковье (21).

За весь период в России скончались 40 464 пациента с коронавирусом. Заболели COVID-19 — 2 322 056 человек.

Предыдущий антирекорд по смертности был установлен 26 ноября. В тот день суточный показатель смертности среди пациентов с коронавирусом составил 524.

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