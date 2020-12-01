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Врач оценил вероятность полного восстановления легких после коронавируса

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Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters

Врач Александр Карабиненко оценил вероятность полного восстановления легких после коронавируса. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

По его словам, легкие человека способны сами восстановиться после заболевания. При этом пульмонолог отметил, что перенесенная коронавирусная пневмония вызывает такие последствия, как фиброзные изменения, кашель и отдышка, которые сохраняются на протяжении довольно длительного срока.

Специалист рассказал, что, если не мешать организму, то он сам регенерирует. Однако врач предупреждает, что курение может стать причиной того, что легкие не смогут полностью восстановиться после заболевания. Он добавил, что организм человека может вернуться в норму как за три месяца, так и за год в зависимости от иммунитета и физической формы пациента.

Ранее заведующий кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ имени Мечникова Николай Климко заявил, что легкие пациентов с коронавирусом, помимо вирусной и бактериальной пневмоний, может поражать грибковая инфекция. По его словам, заражение пациента, находящегося в отделениях реанимации или интенсивной терапии, грибком повышает летальность на 16–25 процентов.

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