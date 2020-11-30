Иммунолог рассказал о поражении грибком легких пациентов с коронавирусом

Легкие пациентов с коронавирусом, помимо вирусной и бактериальной пневмоний, может поражать грибковая инфекция. Об этом в интервью «Известиям» рассказал заведующий кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ имени Мечникова Николай Климко.

По его словам, заражение пациента, находящегося в отделениях реанимации или интенсивной терапии, грибком повышает летальность на 16–25 процентов. Климко пояснил, что существует два варианта микозов (болезней человека, вызываемых паразитическими грибами — прим. «Ленты.ру»).

В первом случае речь идет о грибковом сепсисе, обусловленном грибами Candida. Однако это общая проблема всех пациентов, которые длительно находятся в реанимации с центральным венозным катетером, получают антибиотики и парентеральное питание (с помощью капельницы). Вероятность развития грибкового сепсиса в таком случае составляет около 1–2 процентов, однако летальность достигает 50 процентов.

Во втором случае развивается грибковая пневмония, вызванная грибами рода Aspergillus. Фактор риска для ее появления — сама коронавирусная инфекция, так как она приводит к значительному нарушению местных и системных механизмов иммунной защиты. Кроме того, заражение грибком вызывают препараты глюкокортикостероиды и биологические иммуносупрессоры. Их применение сопровождается вынужденным снижением количества иммунологически активных клеток.

Климко заверил, что грибковая инфекция хорошо лечится, однако основная сложность заключается в том, что такое поражение часто не могут обнаружить вовремя. Так, пациентам с коронавирусом не проводят бронхоскопию, вероятно, из-за тяжести состояния пациентов.

В октябре патологоанатом описала состояние легких умерших пациентов с коронавирусом после вскрытия. По словам медика, орган значительно отекает и весит в несколько раз больше положенного. Смерть пациентов с коронавирусом зачастую наступает в результате тромбоэмболии — закупорки легочной артерии.

В России выявили более 26 тысяч новых случаев коронавируса за сутки. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 2 269 316 случаев коронавируса. За весь период распространения инфекции в России выявлено 39 527 летальных исходов, выздоровели 1 761 457 человек.