Российский вирусолог назвал единственный способ выявить поражение легких

Российский вирусолог назвал единственный способ обнаружить поражение легких при бессимптомном течении коронавируса. Им оказалось проведение компьютерной томографии (КТ), заявил профессор МГУ имени Ломоносова, доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с Ura.ru.

Как отметил врач, поражение легких может проходить без симптомов у многих россиян, и можно только надеяться, что его степень будет небольшой. В то же время при легкой и бессимптомной формах коронавируса пациентам не следует требовать госпитализации — нагрузка на систему здравоохранения велика из-за тех, кто переносит болезнь в тяжелой форме.

По этой причине, подытожил Аграновский, российская медицина не может оказать помощь многим носителям коронавируса.

Ранее Аграновский назвал поражение легких самым опасным последствием COVID-19. По его словам, на восстановление органа требуется большое количество времени.