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Российский вирусолог назвал единственный способ выявить поражение легких

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Фото: Андрей Каспришин / РИА Новости

Российский вирусолог назвал единственный способ обнаружить поражение легких при бессимптомном течении коронавируса. Им оказалось проведение компьютерной томографии (КТ), заявил профессор МГУ имени Ломоносова, доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с Ura.ru.

Как отметил врач, поражение легких может проходить без симптомов у многих россиян, и можно только надеяться, что его степень будет небольшой. В то же время при легкой и бессимптомной формах коронавируса пациентам не следует требовать госпитализации — нагрузка на систему здравоохранения велика из-за тех, кто переносит болезнь в тяжелой форме.

По этой причине, подытожил Аграновский, российская медицина не может оказать помощь многим носителям коронавируса.

Ранее Аграновский назвал поражение легких самым опасным последствием COVID-19. По его словам, на восстановление органа требуется большое количество времени.

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