Российский врач назвал характерное для СПИДа последствие коронавируса

У переболевших COVID-19 на магнитно-резонансной томографии наблюдается клиническая картина рассеянного склероза, что, в свою очередь, характерно для ВИЧ и СПИД. Об этом и других последствиях коронавируса рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире НСН.

По его словам, у пациентов с COVID-19 наблюдаются провалы в памяти, отсутствие обоняния, нарушения слуха и снижение чувствительности в разных частях тела. «Эти симптомы могут сохраняться очень долго, потому что, как все знают, восстановление нервных клеток — это очень длительный процесс. У некоторых могут остаться и последствия», — отметил врач.

Помимо рассеянного склероза, к таким последствиям Жемчугов причислил повреждения сосудов с загустением крови и гелеобразованием. «Это не инсульт, но очень похоже, — отметил специалист.

Чтобы предотвратить такие последствия, нужно начинать лечение при первых симптомах простуды, не дожидаясь результатов теста на коронавирус, подчеркнул врач. Избежать проблем с легкими после болезни поможет дыхательная гимнастика, заключил Жемчугов.

Ранее вирусолог, профессор МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский рассказал в интервью «Ленте.ру», что самые опасные последствия перенесенной коронавирусной инфекции связаны с поражением легких, на восстановление которых может понадобиться время. При этом эксперт отметил, что сообщения о поражении вирусом нервных тканей и других органов нуждаются в дополнительном подтверждении.