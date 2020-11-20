Выявлено неожиданное последствие коронавируса

Некоторые пациенты, переболевшие коронавирусом, пожаловались на выпадение зубов. Об этом сообщает издание Huffington Post.

По словам биолога, медицинского директора Фонда ангиогенеза Уильяма Ли, ухудшение состояния зубов у зараженных может быть связано с кровообращением, поскольку инфекция воздействует на кровеносные сосуды. Это может стать причиной образования тромбов и привести к закупорке кровотока. Повреждение сосудов, вызываемое коронавирусом, со временем может вызвать и проблемы с зубами, пояснил специалист.

Директор отдела сети здравоохранения Northwell Health Эрик Чоэ-Пена подчеркнул, что COVID-19 оказывает воздействие на рецепторы ACE2, которые также находятся и в ротовой полости. Эксперт считает, что необходимо провести дополнительные исследования, прежде чем ученые смогут сделать однозначные выводы о связи между коронавирусной инфекцией и состоянием зубов.

Ранее россияне рассказали о негативных последствиях самолечения при коронавирусе. Так, 23-летний житель Тулы Александр признался, что, узнав о том, что заразился коронавирусом, начал принимать антибиотики, хотя из симптомов у него наблюдался только насморк и невысокая температура. На пятый день приема молодой человек почувствовал сильную боль в желудке. В результате он был вынужден обратиться к врачу, который диагностировал у него гастрит.