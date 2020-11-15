Россияне рассказали о негативных последствиях самолечения коронавируса

Самостоятельное лечение коронавируса может приводить к ряду негативных последствий, в частности, возникновению сыпи и тошноты. О подобных симптомах испытавшие их россияне рассказали «Газете.Ru».

Так, 23-летний житель Тулы Александр признался, что, узнав о том, что заразился коронавирусом, начал принимать антибиотики, хотя из симптомов у него наблюдался только насморк и невысокая температура. На пятый день приема молодой человек почувствовал сильную боль в желудке. В результате он был вынужден обратиться к врачу, который диагностировал у него гастрит.

«Причем болезнь сразу у меня приобрела хроническую форму из-за того, что произошли специфические поражения внутренней оболочки желудка. Теперь мне с этим жить, так что от антибиотиков без надобности советую держаться подальше», — рассказал он.

Еще одна россиянка, 36-летняя Вера из Твери, решила в качестве профилактики принимать витамин D без назначения врача. Через некоторое время у нее на лице выступила сыпь, а затем начали появляться и другие симптомы: постоянная жажда, запоры и тошнота. Вскоре женщина заразилась коронавирусом, при этом медики заметили, что инфекция серьезно отразилась на ее почках. Как оказалось, причиной этому стал бесконтрольный прием витамина D.

Другая собеседница издания, 30-летняя жительница Санкт-Петербурга Дана, рассказала, что пыталась вылечить COVID-19 при помощи гормональных препаратов — о таком способе она вычитала в интернете. «Из-за препаратов или нет, но я вылечилась от ковида. Но после отмены таблеток, поняла, что у меня постоянно высокое давление, из-за чего часто кружится голова, тошнит. Потом к этому добавилась еще сухость во рту, учащенное мочеиспускание, казалось, что я даже стала хуже видеть», — пожаловалась женщина.

В итоге она решила пройти обследование у эндокринолога, который зафиксировал у нее повышение уровня сахара в крови. По словам петербурженки, это стало следствием приема гормонов. Теперь женщина вынуждена принимать лекарства и наблюдаться у медиков.

Ранее в ноябре доктор медицинских наук, врач-эндокринолог, академик РАН Марина Шестакова рассказала о скрытой угрозе, которую таит коронавирус. По ее словам, ограничения и самоизоляция вызвали снижение физической активности, что ведет к развитию ожирения.