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В Минздраве назвали в 12 раз увеличивающий риск смерти при COVID-19 фактор

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Такой фактор, как наличие сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с COVID-19, увеличивает риск смерти в 12 раз. Об этом заявил главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов в интервью «Российской газете».

Болезни сердца, по словам врача, повышают вероятность осложнений. Частота госпитализаций среди таких больных возрастает в шесть раз, добавил он.

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При этом последствия коронавируса пока до конца не изучены, отметил Бойцов. В начале 2020 года в России отмечалось снижение смертности среди пациентов с болезнями сердца, а увеличиваться этот показатель начал только в июне — спустя примерно два месяца с момента начала роста заболеваемости COVID-19, подчеркнул специалист.

В связи с этим Бойцов заявил, что данные статистики, согласно которой в 33 процентах случаев коронавирус не был основной причиной смерти, могут быть пересмотрены в дальнейшем.

Ранее заведующий кафедрой и директор клиники эндокринологии Сеченовского университета Валентин Фадеев среди наиболее опасных сопутствующих заболеваний при коронавирусе также назвал болезни сердца. По его словам, именно они и диабет входят в десятку факторов риска тяжелого течения инфекции. Фадеев отметил, что болезни сердца встречались у 61 процента госпитализированных, еще у 25 процентов был сахарный диабет второго типа.

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