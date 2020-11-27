Невролог объяснил головные боли у переболевших COVID-19

Многие переболевшие COVID-19 сталкиваются с головными болями, и причин для этого может быть несколько. В некоторых случаях помимо анальгетиков потребуется терапия. Это рассказал руководитель Центра диагностики и лечения головной боли ПСПбГМУ имени Павлова профессор Александр Амелин, пишет «Доктор Питер».

Врач объяснил, что боли после перенесенной болезни часто не связаны с самим вирусом. Например, они могут возникать не только на фоне вирусного поражения оболочек мозга, но также из-за интоксикации или стресса. Обычно медики связывают последствия болезни с перенесенной болезнью, если они наступили в ближайшее время, примерно через семь-десять дней после выздоровления. Головная боль, возникшая через месяц-полтора, скорее всего связана с тревогой или депрессией, у некоторых людей возникает посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). «Оно бывает у тех, кто испытал сильные эмоции и страх, как правило, связанные с угрозой для жизни», — уточнил Амелин, отметив, что ПТСР требует лечения психотерапией, в противном случае голова продолжит болеть.

Профессор добавил, что какой-то особой специфики у головных болей после COVID-19 нет. Обычно они похожи на головные боли напряжения, возникающие при переутомлении. Некоторые боли могут быть никак не связаны с последствиями инфекции, поэтому при их появлении в любом случае лучше обратиться к специалисту.

Ранее вирусолог, профессор МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский говорил, что самым опасным последствием COVID-19 считается поражение легких, на их восстановление иногда требуется много времени.